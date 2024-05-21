Чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага" пройдет летом в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага" среди детей и взрослых проведут в рамках нового проекта "Лето в Москве". Об этом заявил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Он напомнил, что проводилось уже множество соревнований: ловля рыбы в 2023 году, соревнования на сап-регатах, приготовления ярких и вкусных блюд.

"Одна из самых любимых детьми игр, ну, иногда, может быть, и взрослые поиграют, – "Камень, ножницы, бумага". Такая она шутливая, но мы планируем в этом году провести, не побоюсь этого слова, целый чемпионат", – передает Агентство "Москва" слова Немерюка.

Он отметил, что к осени будут определены победители, которым вручат денежные призы.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" откроется 1 июня. По его словам, проект объединит все летние активности и станет самым продолжительным фестивалем в мире. Продлится "Лето в Москве" до 8 сентября. За это время в городе пройдет свыше 250 тысяч мероприятий: игры в баскетбол и волейбол, танцы, фитнес-зарядки, мастер-классы, кинопоказы и ярмарки и другое.