Маркетолог Сигалл предложил переименовать смартфон Apple

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Работавший над созданием iPhone и других продуктов корпорации Apple маркетолог Кен Сигалл предложил компании переименовать свои устройства. Его слова передает издание Wired.

Сигалл являлся креативным директором рекламного агентства, которое основатель компании Стив Джобс нанимал для продвижения продуктов. Также считается, что Сигалл придумал i в названии гаджетов. По словам Сигалла, корпорации пора отказаться от такой приставки.

Маркетолог объяснил, что буква i показывала работу компании с интернетом (internet). Он подчеркнул, на сегодняшний день приставка уже не несет в себе смысла, поскольку все современные гаджеты подключены к Сети.

"Возможно, найдутся эксперты по маркетингу, которые скажут, что Apple сошла бы с ума, если бы отказалась от этой приставки", – сказал маркетолог.

Издание заметило, что компания уже начала отказываться от буквы i. За последние годы были выпущены новые устройства без приставки в названии. Речь идет о Apple Watch, AirPods и Vision Pro.

Ранее СМИ сообщили, что предстоящий iPhone SE четвертого поколения будет стоить дороже предшественников, однако меньше 500 долларов. Предполагается, что цена нового смартфона в США может увеличиться на 10% и составить около 470 долларов. Источник подчеркнул, что презентация iPhone планируется в следующем году.

