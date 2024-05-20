The Information: Apple выпустит самый дорогой и тонкий iPhone в 2025 году

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Apple запланировала выпуск iPhone 17 Pro Max, который, по версии инсайдеров, может стать самым дорогим смартфоном компании за всю историю. Об этом сообщает The Information.

Предполагается, что будущий смартфон окажется не только самым дорогим, но и самым тонким в линейке Apple. Величина его дисплея не превысит 6,7 дюйма, по информации инсайдеров.

Они предположили, что в продаже новая модель появится в 2025 году. В настоящее время самым дорогим смартфоном Apple является iPhone 15 Pro Max, минимальная стоимость которого начинается от 109 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Apple отказалась от выпуска планшетов с физической кнопкой Home в нижней части передней панели устройств. Компания завершила эпоху использования этой кнопки в своих планшетах с выпуском iPad 10-го поколения. Единственным актуальным устройством Apple, которое все еще имеет эту деталь, является iPhone SE.

