9to5Mac: Apple прекратила производство iPad c кнопкой Home

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Компания Apple отказалась от выпуска планшетов с физической кнопкой Home в нижней части передней панели устройств, пишет издание 9to5Mac.

По данным издания, стоимость iPad 10-го поколения составляет от 349 долларов. До этого его базовая модель с 64 Гбайт флеш-памяти стоила 449 долларов. Снижение цены на iPad 10-го поколения делает его более конкурентоспособным на рынке бюджетных планшетов. В свою очередь, цена iPad 9 снизилась на 80 долларов от первоначальной стоимости (329 долларов). Однако сейчас этот планшет будет трудно найти, так как из-за устаревания он находится в дефиците.

iPad 10-го поколения представили в конце 2022 года. Он получил новый дизайн, похожий на iPad Air и Pro, в котором не было места для физической кнопки Home. Таким образом, Apple завершила эпоху использования этой кнопки в своих планшетах. Единственным актуальным устройством Apple, которое все еще имеет этот атавизм, является iPhone SE.

Накануне Apple представила новые модели iPad Air и iPad Pro, вместе с тем снизила цену на iPad 10-го поколения. Компания также сняла с производства iPad 9, презентация которого состоялась в 2021 году. Он является последним планшетом Apple с кнопкой "Домой".

Ранее стало известно, что Apple в 2024 году представит третье поколение флагманских часов Watch Ultra. Однако новые часы почти не будут отличаться от прошлой модели.