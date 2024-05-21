iPhone SE 4 будет стоить дешевле 500 долларов

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Предстоящий iPhone SE четвертого поколения будет стоить дороже предшественников, однако меньше 500 долларов. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на портал GSMArena.

По данным источника, корпорация Apple хочет выпустить iPhone SE 4 с ценой не выше 499 долларов, но дороже прошлой модели, которая продавалась от 429 долларов. Предполагается, что цена нового смартфона в США может увеличиться на 10% и составить около 470 долларов.

Собеседник издания подчеркнул, что презентация iPhone планируется в следующем году. По дизайну он будет схож с 14-й моделью. Также iPhone SE 4 могут сделать с биометрическим сканером Face ID вместо Touch ID, OLED-дисплеем и еще одной новой камерой.

Ранее сообщалось, что Apple запланировала выпуск iPhone 17 Pro Max, который, по версии инсайдеров, может стать самым дорогим смартфоном компании за всю историю. Предполагается, что будущий смартфон окажется не только самым дорогим, но и самым тонким в линейке Apple. Величина его дисплея не превысит 6,7 дюйма.

До этого стало известно, что Apple отказалась от выпуска планшетов с физической кнопкой Home в нижней части передней панели устройств. Компания завершила эпоху использования этой кнопки в своих планшетах с выпуском iPad 10-го поколения. Единственным актуальным устройством Apple, которое все еще имеет эту деталь, является iPhone SE.

