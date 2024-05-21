В Подмосковье покупатель подрался с продавцом и обстрелял его из травматического оружия

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Конфликт между покупателем и продавцом произошел в магазине на Борисовском шоссе в Серпухове. В результате ссоры посетитель обстрелял последнего из травматического пистолета, сообщается в телеграм-канале главного управления МВД России по Московской области.

В правоохранительных органах заявили, что началось все со словесной ссоры, которая перешла в драку. После посетитель магазина воспользовался огнестрельным оружием и произвел несколько выстрелов.

В результате инцидента пострадавшего доставили в больницу, а злоумышленника – в территориальный отдел. Следствие установило, что им оказался местный житель 1974 года рождения. К настоящему времени полицейские закончили проверку, результаты пока не оглашены.

Ранее на востоке Москвы местный житель случайно выстрелил в сына из травматического пистолета, когда перезаряжал оружие. Мальчика госпитализировали с непроникающими ранениями. На мужчину завели уголовное дело по причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.