Уголовное дело завели на случайно выстрелившего в своего сына москвича

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

На жителя столицы, который случайно выстрелил в сына из травматического пистолета, завели уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Инцидент произошел квартире на востоке Москвы вечером 25 марта. Мужчина перезаряжал оружие и случайно выстрелил в ребенка. Мальчика госпитализировали с непроникающими ранениями, его жизни ничто не угрожает.

Ранее сообщалось о жителе столицы, который пригласил двух девушек в гости и оглушил выстрелом одну из них. Как уточняется, после случившегося девушки покинули квартиру, а на следующий день потерпевшая обратилась за медицинской помощью.