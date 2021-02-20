Водитель в Люблине в ходе конфликта выстрелил в оппонента

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Водитель иномарки на юго-востоке столицы в ходе конфликта выстрелил в оппонента. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"По предварительным данным, на улице Марьинский Парк водитель автомобиля Nissan в ходе конфликта причинил оппоненту огнестрельные ранения из, предположительно, травматического оружия", – рассказал собеседник информагентства из правоохранительных органов.

Мужчина, который производил выстрелы, скрылся с места происшествия. Его объявили в розыск.

В ночь с 19 на 20 февраля произошла стрельба в Лефортовском тоннеле Москвы. Огонь открыл водитель такси, у которого, по предварительным данным, возник конфликт с пассажирами.

