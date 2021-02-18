Водитель такси ранил ножом пассажира в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель такси ранил ножом пассажира в центре столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу.

В министерстве рассказали, что накануне в полицию поступило заявление о ножевом ранении на Краснопролетарской улице у дома 2/4.

Потерпевший рассказал, что водитель такси ударил его ножом в область груди на почве конфликта. В настоящий момент специалисты выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее полицейские задержали москвича, которого подозревают в нанесении ножевого ранения родному брату. Как уточняется, мужчину 1995 года рождения обнаружили с колото-резаным ранением груди в квартире по адресу Ярославское шоссе, дом 146, корпус 2.