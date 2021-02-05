Москвича подозревают в нанесении ножевого ранения своему брату

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полицейские задержали москвича, которого подозревают в нанесении ножевого ранения родному брату. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.

Как уточняется, мужчину 1995 года рождения обнаружили с колото-резаным ранением груди в квартире по адресу Ярославское шоссе, дом 146, корпус 2. Бригада скорой помощи отвезла пострадавшего в больницу.

Сотрудники полиции задержали рядом с местом происшествия безработного брата пострадавшего.

"Молодой человек 1999 года рождения в ходе словесного конфликта с братом ударил его предметом, похожим на нож, и тем самым причинил ему проникающее колото-резаное ранение груди", – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что 24-летний москвич сломал нож при попытке зарезать мать. После этого злоумышленник начал избивать женщину, однако его оттащил другой мужчина.