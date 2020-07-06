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Москва 24

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Происшествия

06 июля, 21:54

Полиция задержала женщину, угрожавшую убить своих детей в квартире на западе Москвы

происшествия криминал

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московская полиция задержала женщину, угрожавшую убить своих детей в квартире на западе города. Подозреваемая была доставлена в отдел полиции, заявили ТАСС представители МВД по столице.

В результате происшествия никто не пострадал, уточнили в правоохранительных органах.

"В 16:40 на службу 02 поступило сообщение о семейном конфликте по адресу: улица Главмосстроя, дом 4. Прибывшими на место сотрудниками полиции была задержана и доставлена в ОМВД женщина", – пояснили в пресс-службе ведомства.

В настоящий момент следователи проводят проверку.

Ранее появилась информация, что неизвестная забаррикадировалась в квартире и не открывала дверь прибывшим сотрудникам полиции. Там было трое детей, которых она угрожала убить.

До этого сообщалось, что найденные в одной из московских квартир младенцы могут быть рождены суррогатными матерями. В настоящее время дети находятся в больнице.

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