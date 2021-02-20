Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель такси открыл стрельбу в Лефортовском тоннеле в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

По данным ведомства, между пассажирами и водителем во время поездки произошел конфликт.

"Таксист два раза выстрелил вверх из предмета, похожего на пистолет", – сообщили в МВД.

Сейчас полицейские ведут розыск подозреваемого. Источник в правоохранительных органах в беседе с ТАСС отметил, что таксист высадил пассажиров, а затем выбросил их вещи из салона машины и уехал.

Ранее конфликт со стрельбой произошел в кафе на Ленинградском проспекте. В результате инцидента пострадали трое мужчин.