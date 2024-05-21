Бастрыкин наградил граждан, спасавших людей в "Крокусе"

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Председатель СК России Александр Бастрыкин наградил ведомственной медалью россиян, которые помогали спасти людей во время теракта и пожара в "Крокус Сити Холле".

В торжественной обстановке глава комитета вручил Илье Красникову, Сергею Архипову, Алексею Ленивкину, Никите Иванову и Виталию Зарубину медали "Доблесть и отвага". Он также выразил им благодарность за проявленные мужество и самоотверженность, рассказали в пресс-службе ведомства.

Трагедия в подмосковном "Крокусе" произошла 22 марта. Перед началом концерта группы "Пикник" вооруженные автоматами люди ворвались в здание и открыли огонь по посетителям, после чего спровоцировали пожар. Теракт унес жизни 144 человек, были ранены более 550 человек.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин наградил медалью "За спасение погибавших" троих подростков, которые помогали людям во время теракта. Награды были удостоены школьники из Красногорска Артем Донсков и Ислам Халилов, а также студент колледжа при РАНХиГС Никита Иванов.

Кроме того, 16 человек, которые спасали людей во время трагедии, были награждены почетными грамотами в Мосгордуме.