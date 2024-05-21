Turkiye: президент Ирана летел на американском Bell-212

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Президент Ирана Эбрахим Раиси, погибший в результате аварийной посадки воздушного судна, летел не на российском вертолете Ми-171, а на Bell-212 американского производства. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на турецкое издание Turkiye.

По словам журналистов, это было странным решением, так как обычно для поездок Раиси выбирал российские вертолеты. В этом случае, указали в издании, погибший президент летел на 30-летнем транспорте производства США.

При этом, добавили в СМИ, обычно пилотами лидера государства были члены Корпуса стражей исламской революции, а в этот раз – из армейских кадров.

Как подчеркнул официальный представитель Госдепа Штатов Мэттью Миллер, власти Ирана якобы сами виноваты в происшествии, так как использовали 45-летний вертолет для полета в плохих метеоусловиях.

Вертолет с иранским президентом на борту совершил жесткую посадку в горах на северо-западе страны вечером 19 мая. Спасатели смогли обнаружить его лишь утром 20 мая, однако в результате крушения транспорт полностью сгорел.

Жертвами стали не менее 8 человек, включая Раиси и главу МИД Ирана. Из-за этого в стране объявили пятидневный траур. Церемония прощания с погибшими началась 21 мая. Исполнять обязанности президента Ирана до следующих выборов, которые назначены на 28 июня, будет Мохаммад Мохбер.

