Курс доллара опустился до 90 рублей впервые с 1 февраля

Фото: depositphotos/sabphoto

Курс доллара на Московской бирже опустился до 90 рублей впервые с 1 февраля. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов.

Согласно информации на 18:37 по московскому времени, американская валюта опустилась на 0,86% и составила 89,97 рубля. Однако уже к 18:40 по московскому времени замедлила снижение и осталась на уровне 89,99 рубля.

При этом евро составил 97,83 рубля, то есть снизился на 0,81% с прошлого раза, а юань снизился до 12,4 рубля – упал на 0,84%.

В ходе торгов 15 мая доллар впервые с 7 мая опустился ниже 91 рубля и составил 90,99 рубля.

Между тем экономист Илья Федоров дал комментарий по поводу решения властей продлить продажи валютной выручки российскими экспортерами. По его мнению, в среднесрочной перспективе это нейтральная новость для курса рубля. Однако в настоящее время ключевой фактор стабильности рубля заключается в беспрепятственном проведении платежей, добавил эксперт.

"Деньги 24": как долго будет укрепляться рубль

Новость дополняется