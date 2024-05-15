Курс доллара опустился ниже 91 рубля впервые с 7 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 91 рубля впервые с 7 мая. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов.

Согласно информации на 16:29 по московскому времени, американская валюта опустилась на 0,32% и составила 90,99 рубля. К 16:31 по московскому времени доллар замедлил снижение и остановился на уровне 91,07 рубля. В свою очередь, курс евро торговался на уровне 98,88 рубля.

7 мая курс евро составлял ниже 98 рублей. Стоимость валюты упала на 80 копеек и достигла уровня 97,64 рубля, юань тем временем достиг 12,65 рубля.

До этого экономист Никита Масленников рассказывал, что вкладывать деньги в юань в нынешнее время не очень выгодно из-за низких процентов по вкладам. По словам эксперта, несмотря на укрепление китайской валюты, ставки по вкладам в рублях сейчас гораздо привлекательнее.

Специалист добавил, что рассмотреть покупку юаня можно тем, кто собирается вести свой индивидуальный бизнес с Китаем или планирует отдыхать в этой стране.