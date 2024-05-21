21 мая, 18:29Безопасность
МО РФ показало учения по подготовке и применению нестратегического ядерного оружия
На кадрах видна проезжающая российская техника и показан процесс подвоза и загрузки комплекса "Искандер" ракетами разных типов. Также ведомство показало кадры подготовки военного самолета к вылету.
Учения российских войск начались 21 мая. Первый их этап проводится в Южном военном округе. Здесь в рамках отработки учебно-боевых задач планируют отработать выполнение скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению пусков ракет.
Кроме того, военные также отработают снаряжение самолетов гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и вылеты в назначенные районы патрулирования.
Эксперт рассказал, как в РФ пройдут учения с нестратегическим ядерным оружием