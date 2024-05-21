МО РФ показало учения по подготовке и применению нестратегического ядерного оружия

Минобороны РФ опубликовало видео учений по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

На кадрах видна проезжающая российская техника и показан процесс подвоза и загрузки комплекса "Искандер" ракетами разных типов. Также ведомство показало кадры подготовки военного самолета к вылету.

Учения российских войск начались 21 мая. Первый их этап проводится в Южном военном округе. Здесь в рамках отработки учебно-боевых задач планируют отработать выполнение скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению пусков ракет.

Кроме того, военные также отработают снаряжение самолетов гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и вылеты в назначенные районы патрулирования.

