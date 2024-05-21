Актриса Нина Добрев попала в больницу

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Канадская актриса Нина Добрев, наиболее известная по сериалу "Дневники вампира", попала в больницу после поездки на электровелосипеде. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на слова актрисы.

На своей странице в соцсетях Добрев опубликовала две фотографии. На первой она на электровелосипеде без шлема, а на второй – в больнице с зафиксированной шеей и головой.

"Как все начиналось и как все закончилось", – указала Добрев.

По словам актрисы, с ней все в порядке, однако необходимо долгое восстановление. Она уточнила, что больше не будет ездить на электровелосипедах.

Ранее канадский актер Киану Ривз получил перелом колена, когда споткнулся о ковер и упал во время съемок кинокартины "Удача". Однако артист решил остаться на съемочной площадке и принял участие в нескольких сценах.

До этого сообщалось, что известный немецкий актер Тиль Швайгер может лишиться ноги из начавшегося после повреждения конечности сепсиса. Звезда "Бесславных ублюдков" рассказал, что принимает антибиотики в больнице уже две недели, поскольку с августа у него на ноге рана.