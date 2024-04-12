Актер Тиль Швайгер может лишиться ноги из-за сепсиса

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Известный немецкий актер Тиль Швайгер может лишиться ноги из начавшегося после повреждения конечности сепсиса, сообщает Bild.

Звезда "Бесславных ублюдков" рассказал, что принимает антибиотики в больнице уже две недели, поскольку с августа у него на ноге рана.

"Тогда я ударился голенью, и в нее попали микробы. Теперь у меня "открытая нога", так они это называют. К сожалению, становится все хуже", – признался актер.

В то же время он рассчитывает выздороветь и отправиться в Нью-Йорк на премьеру фильма "Министерство неджентльменских дел" Гая Ричи, где он сыграл главную роль. Врачи же пока разрешения на это не дают, опасаясь возможных осложнений.

Швайгер известен по ролям в таких картинах, как "Бесславные ублюдки", "Значит, война", "Взрывная блондинка" и "Достучаться до небес".

Ранее сообщалось, что ампутации конечностей подвергся олимпийский чемпион Роман Костомаров, который попал в реанимацию с пневмонией 10 января 2023 года. Из-за тяжелого заболевания у него началось отмирание тканей тела, поэтому врачам пришлось частично ампутировать кисти рук и голеней.



Уже в апреле того же года он приступил к восстановительным упражнениям, а 6 июля его выписали из лечебного учреждения в Коммунарке, где он провел 175 дней. В декабре прошлого года Костомаров вышел на лед на коньках в ходе шоу, посвященного 50-летию Ильи Авербуха.

