Костомаров выступил на коньках в юбилейном шоу Авербуха

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров вышел на лед на коньках в шоу, посвященном 50-летию Ильи Авербуха. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу организаторов мероприятия.

Отмечается, что мероприятие проходит на льду столичной "ВТБ-Арены". Костомаров выступил вместе со своей супругой Оксаной Домниной.

Ранее фигурист отмечал, что планирует поучаствовать в гастролях шоу Авербуха "Письма любви" в следующем году. Программой предусмотрено посещение нескольких городов РФ.

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января 2023 года. Спустя время у фигуриста началось отмирание тканей тела, из-за чего потребовалась ампутация кистей рук и голеней.

В апреле Костомаров перешел к курсу реабилитации. 6 июля спортсмена выписали из больницы. Он провел в медучреждении 175 дней.

Позднее в СМИ появилась информация, что Костомаров может сняться в документальном сериале "Киборг" о жизни людей с протезами. Проект призван помочь людям с ограниченными возможностями поверить в себя и вновь наслаждаться всеми красками жизни.

Костомаров вышел на первую тренировку на льду