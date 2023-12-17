17 декабря, 15:52Спорт
Костомаров выступил на коньках в юбилейном шоу Авербуха
Фото: ТАСС/Михаил Синицын
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров вышел на лед на коньках в шоу, посвященном 50-летию Ильи Авербуха. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу организаторов мероприятия.
Отмечается, что мероприятие проходит на льду столичной "ВТБ-Арены". Костомаров выступил вместе со своей супругой Оксаной Домниной.
Ранее фигурист отмечал, что планирует поучаствовать в гастролях шоу Авербуха "Письма любви" в следующем году. Программой предусмотрено посещение нескольких городов РФ.
Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января 2023 года. Спустя время у фигуриста началось отмирание тканей тела, из-за чего потребовалась ампутация кистей рук и голеней.
В апреле Костомаров перешел к курсу реабилитации. 6 июля спортсмена выписали из больницы. Он провел в медучреждении 175 дней.
Позднее в СМИ появилась информация, что Костомаров может сняться в документальном сериале "Киборг" о жизни людей с протезами. Проект призван помочь людям с ограниченными возможностями поверить в себя и вновь наслаждаться всеми красками жизни.
Костомаров вышел на первую тренировку на льду
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