Костомаров намерен участвовать в гастролях шоу Авербуха "Письма любви"

Фото: телеграм-канал "Роман Костомаров"

Российский фигурист Роман Костомаров планирует поучаствовать в гастролях шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в следующем году. Программой предусмотрено посещение нескольких городов РФ.

"Мы по-прежнему работаем с Ильей Авербухом, нам предстоят, скорее всего, гастроли после Нового года, в которых я буду тоже принимать участие, наверное, не столько как фигурист, хотя я обязательно попробую выйти на лед", – цитирует его ТАСС.

Спортсмен рассказал, что программу, с которой команда, скорее всего, отправится в тур, полтора месяца готовили в Сочи. По мнению Костомарова, она получилась достаточно насыщенной.

10 января 2023 года Костомарова положили в реанимацию с пневмонией. Состояние фигуриста ухудшалось. Затем началось отмирание тканей тела, из-за чего потребовалась ампутация кистей рук и голеней.

В апреле Костомаров перешел к курсу реабилитации. 6 июля спортсмена выписали из больницы. Он провел в медучреждении 175 дней.

В начале августа фигурист поделился кадрами с новыми протезами. На видеозаписи Костомаров тренируется.

Позднее в СМИ появилась информация, что Костомаров может сняться в документальном сериале "Киборг" о жизни людей с протезами. Проект призван помочь людям с ограниченными возможностями поверить в себя и вновь наслаждаться всеми красками жизни.



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