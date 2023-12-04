Костомаров перенесет операцию на руке

Фото: телеграм-канал "Роман Костомаров"

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров собирается весной сделать пластическую операцию в России на руке перед ее протезированием. Об этом он сообщил ТАСС.

"Ложиться в больницу придется на месяц: надо сделать пластику, следить за восстановлением и тем, чтобы подошел протез", – заявил фигурист.

Уточним, что спортсмен после выписки из больницы сделал протезирование ног и только правой руки, поэтому кисть левой руки необходимо перед протезированием прооперировать. Благодаря хирургическому вмешательству фаланг большого пальца сможет нормально функционировать.

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января 2023 года. Состояние фигуриста ухудшалось. Затем началось отмирание тканей тела, из-за чего потребовалась ампутация кистей рук и голеней.

В апреле Костомаров перешел к курсу реабилитации. 6 июля спортсмена выписали из больницы. Он провел в медучреждении 175 дней.

В начале августа фигурист поделился кадрами с новыми протезами. На видеозаписи Костомаров тренируется.

Позднее в СМИ появилась информация, что Костомаров может сняться в документальном сериале "Киборг" о жизни людей с протезами. Проект призван помочь людям с ограниченными возможностями поверить в себя и вновь наслаждаться всеми красками жизни.



Роман Костомаров навестил врачей, спасших ему жизнь