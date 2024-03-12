Новости регионов: серийного поджигателя машин задержали в Подмосковье

В Подмосковье задержали серийного поджигателя. Мужчина уничтожал чужие припаркованные автомобили, поджигая колеса. Известно, что повреждены три машины, четвертую потушил быстро появившийся дворник. Пироман останется под стражей до суда.

Деревянные паллеты загорелись в Санкт-Петербурге. Огонь, с которым борются более 30 спасателей, распространился на 300 квадратных метров, сообщили в МЧС. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.