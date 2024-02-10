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10 февраля, 22:30

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Гонка "Лыжня России" прошла в Москве

Гонка "Лыжня России" прошла в Москве

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Самые массовые лыжные соревнования "Лыжня России" прошли в Москве. В забеге на 10 километров мог принять участие любой желающий старше 18 лет.

Гонка "Лыжня России" считается самой масштабной не только в стране, но и в Европе. Каждый год она объединяет более 500 тысяч человек из разных регионов России. Забег проводят с 1982 года, а принять участие могут бесплатно принять как любители, так и профессиональные спортсмены.

Подробнее об организации соревнований – в эфире телеканала Москва 24.

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