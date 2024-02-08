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08 февраля, 11:57

Спорт

Поздняков заявил об отсутствии самостоятельности международного олимпизма в будущем

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Международный олимпийский комитет (МОК) приложил достаточно усилий, чтобы мировой олимпизм потерял самостоятельность и состоятельность. Об этом заявил глава Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков.

Сославшись на слова Швейцарии о том, что если государства начнут решать, каким спортсменам можно участвовать в соревнованиях, то мировому спорту придет конец, Поздняков заявил уже о его наступлении.

"Увы, слова лозаннских спикеров оказываются пророческими, еще печальнее, что и сам МОК приложил немало усилий для того, чтобы олимпизм барона де Кубертена с миссией мира, прогресса и добра перестал существовать в прежнем виде", – написал глава ОКР в своем телеграм-канале.

Поздняков заявил, что МОК лишил международный олимпизм самостоятельности и состоятельности, выполняя "антироссийский заказ".

Ранее в МОК заявили, что спортсмены из России и Белоруссии, которые были отобраны и получили допуск на Олимпийские игры в Париже, пройдут повторную проверку с участием независимых организаций. Речь идет о шести гражданах РФ и пяти белорусах.

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