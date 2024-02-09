Коммунальные службы ликвидируют последствия снегопада в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Столичные службы продолжают бороться с последствиями снегопада. Комплекс городского хозяйства рассказал в своем телеграм-канале о работе коммунальщиков.

"Повсеместно идут работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств. На улицах города работает снегоуборочная и погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге", – говорится в публикации.

Также в течение всего дня от снега и наледи очищают скатные кровли, выступающие элементы фасадов и водостоки.

Комплекс городского хозяйства обращает внимание граждан на то, что места проведения работ огорожены специальными лентами, за которые нельзя заходить.

Ранее главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова обратила внимание, что за сутки в Москве и области выпало около 8,9 миллиметра осадков – примерно 20% от месячной нормы.

По данным метеоролога Александра Шувалова, циклон "Ольга", который вызвал обильный снегопад в столице и соседних регионах, ушел из Центральной России и двинулся на восток страны.



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