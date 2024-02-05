В Минспорте допустили проведение летних и зимних Спартакиад раз в два года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Зимние и летние Спартакиады могут проводиться раз в два года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра спорта РФ Олега Матыцина.

По словам главы ведомства, министерство в ближайшее время определится с периодичностью проведения Спартакиад. Он напомнил, что первоначально спартакиадное движение предполагало проведение раз в четыре года.

Однако с учетом необходимости максимального количества стартов для спортсменов, которые мотивировали бы регионы активнее работать, создавали бы максимальную конкуренцию, ведомство думает о том, что можно проводить их раз в два года, заявил Матыцин.

Зимняя Спартакиада пройдет в период с 9 по 18 февраля этого года в Краснодарском и Красноярском крае, Тюменской, Челябинской, Свердловской областях. Примерно 2,5 тысячи спортсменов разыграют 108 комплектов наград в 14 олимпийских видах спорта. Летняя Спартакиада состоялась в 2022 году.

Ранее министерство спорта РФ отправило белорусским атлетам приглашения принять участие в Играх БРИКС и зимней Спартакиаде.

До этого Владимир Путин пригласил лидеров стран СНГ на открытие международного мультиспортивного турнира "Игры будущего". Он пройдет с 21 февраля по 3 марта в Казани.

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