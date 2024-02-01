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01 февраля, 14:44

Спорт

РФ пригласила атлетов из Белоруссии на Игры БРИКС и Спартакиаду

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Министерство спорта РФ отправило белорусским атлетам приглашения принять участие в Играх БРИКС и зимней Спартакиаде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Приглашение на соревнования было сделано российской стороной после встречи делегаций Минспорта РФ и министерства спорта и туризма Белоруссии. В ходе нее глава Минспорта РФ Олег Матыцин заявил, что страны ежегодно проводят совместные спортивные мероприятия.

"Мы рады пригласить делегацию Белоруссии к участию в международных турнирах, организуемых в России", – отметил он.

Ранее Владимир Путин пригласил лидеров стран СНГ на открытие международного мультиспортивного турнира "Игры будущего". Он пройдет с 21 февраля по 3 марта в Казани.

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