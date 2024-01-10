Всемирная федерация керлинга продлила отстранение российских и белорусских спортсменов

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Всемирная федерация керлинга (WCF) после итогового собрания правления приняла решение продлить отстранение сборных России и Белоруссии от международных турниров. Об этом сообщается на сайте WCF.

Предыдущее отстранение действовало до 31 декабря 2023 года.

Ранее бывший вратарь столичного "Спартака" и сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек выразил мнение, что в состязаниях в других странах не может участвовать ни один представитель России. Он уточнил, что все россияне, несмотря на их политическую позицию, должны отказаться от международных турниров.

До этого МОК решил допустить россиян до Олимпийских игр в Париже. Однако мера распространится на отдельных нейтральных лиц, которые прошли квалификацию. В перечень внесли восемь спортсменов из РФ.

После этого организация представила обновленное заявление. В нем было сказано, что к участию в ОИ допущены лишь шесть россиян.



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