Глава ФЛГР оценила согласие российской лыжницы выступать без флага и гимна

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что согласие лыжницы Анастасии Фалеевой выступать под нейтральным флагом было для нее неожиданным. Об этом пишет "Спорт День за Днем".

"Индивидуально я с ней разговаривала. Мне очень жаль, что у моей спортсменки есть такие мысли", – поделилась тренер.

Фалеева 18 декабря объявила, что готова поехать на Олимпиаду без флага и гимна.

Изначально Международный олимпийский комитет (МОК) допустил восемь российских спортсменов и трех белорусских атлетов до Игр в Париже в 2024 году в нейтральном статусе. Кроме того, они должны будут согласиться с условиями новой Олимпийской хартии.

Однако позднее стало известно, что лицензии для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже получили шесть россиян и пять белорусов.

Между тем Владимир Путин подчеркнул, что необходимо внимательно проанализировать условия допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже. По его словам, спортсмены "годами тренируются", нужно дать им возможность выступить на крупнейших соревнованиях, в том числе на Олимпийских играх.

Однако президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что российские спортсмены не бомжи и не беженцы, чтобы ехать на Олимпийские игры без своего флага.

МОК заявил о позитивном отклике на допуск россиян в нейтральном статусе