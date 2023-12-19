Россияне не бомжи, чтобы выступать без гимна и флага – Винер

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Российские спортсмены не бомжи и не беженцы, чтобы ехать на Олимпийские игры без своего флага. Такое мнение президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер выразила в эфире программы "Соловьев Live".

"Флаг и гимн России – принадлежность к стране, мы не беженцы и не бомжи. Как Россия может выступать в команде беженцев? Выступать без флага и Родины – зачем вообще тогда выступать? Мы и в России хорошо выступаем, очень серьезная борьба", – сказала Винер.

Она добавила, что вместо Олимпиады есть Игры дружбы и Игры БРИКС, где атлеты смогут рассчитывать на звания и премии. Винер задалась вопросом, как Олимпиада может быть без соревнований государств.

По ее мнению, Олимпийские игры "уже не так себя показывают". Эти состязания, продолжила она, не объединяют и уже не являются вестником мира, "никакой там нет дружбы народов". Винер призвала Олимпийский комитет России и министерство спорта сделать заключение, отметив, что им придется платить за каждого отдельного атлета.

Днем ранее Винер назвала позором выступление россиян без флага и гимна на турнирах. Она подчеркнула, что условия допуска для спортсменов из России сделали унизительными. Вместе с тем Винер указала, что российская художественная гимнастика не поедет на состязания и больше никогда не будет выступать без гимна и флага своей страны.

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