Готовность спорткомплекса "Горизонт" в Зеленограде составила 60%

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Спорткомплекс "Горизонт" в Зеленограде готов почти на 60%. Работы должны завершиться в четвертом квартале 2024 года, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По словам Загрутдинова, трехэтажное здание площадью около 4 тысяч квадратных метров возводится по адресу улица Середниковская, земельный участок 5. В настоящее время рабочие сейчас монтируют фасадные панели будущего ФОКа. Кроме того, в активной фазе находятся работы по устройству систем водоподготовки и чаш обоих бассейнов. Черновую отделку специалисты выполнили на 87%, чистовые отделочные работы находятся в активной фазе, добавил он.

Уточняется, что индивидуальный облик постройки подчеркнут гармоничное сочетание цветового решения фасадов с витражным остеклением и лаконичная архитектура. На первом и втором этажах здания будут большой бассейн на восемь дорожек, малый бассейн, тренажерный зал, буфет и административные помещения.

Загрутдинов добавил, что объект приспособят для маломобильных групп граждан. Единая пропускная способность "Горизонта" составит 1 050 человек в сутки. Прилегающую территорию благоустроят, также предусмотрена парковка на 34 машино-места, заключил глава ведомства.

В октябре прошлого года Сергей Собянин поручил завершить строительство спорткомплекса "Горизонт" к концу 2024 года. По информации мэра, ввести в эксплуатацию объект должны в начале 2025 года.

Между тем спортивный комплекс "Ника" ввели в эксплуатацию на юго-востоке столицы в районе Текстильщики. Постройка переменной этажности находится по адресу Волжский бульвар, владение 8.

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