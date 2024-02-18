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18 февраля, 07:30

Происшествия

Новости часа: мигранты устроили массовые беспорядки в Гааге

Новости часа: мигранты устроили массовые беспорядки в Гааге

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В ночь на 18 февраля в Гааге продолжились столкновения полиции с мигрантами из Эритреи. Все началось со стычки двух африканских банд между собой. В итоге, когда на место подъехала полиция, беженцы объединились, чтобы дать отпор. Они метали в спецназ и патрульные автомобили камни и бутылки с зажигательной смесью, грабили магазины. Кульминацией стал поджог здания оперного театра. Число пострадавших и задержанных уточняется.

В Израиле тысячи людей вновь вышли на улицы Тель-Авива, выступая против судебной реформы премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. К ним присоединились активисты, требующие немедленного прекращения жестокой войны в Газе и заключения сделки по заложникам. В СМИ пишут, что тысячи израильских полицейских отказываются работать, хотят увольнения или досрочного выхода на пенсию.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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