Новости мира: Швеция вошла в состав НАТО

Швеция стала 32-м членом НАТО. Ее флаг подняли в штаб-картире Альянса в Брюсселе. Торжественная церемония прошла в сопровождении военного оркестра, сыгравшего национальный гимн Швеции.

США эвакуировали персонал своего посольства в Гаити на фоне беспорядков в стране. На военном самолете американцы вывезли почти всех сотрудников диппредставительства. При этом для остающихся выставили дополнительную охрану. Гаитяне винят в беспорядках Штаты, так как они отправляют на остров оружие.

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