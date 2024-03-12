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Новости

12 марта, 00:00

В мире

Новости мира: Швеция вошла в состав НАТО

Новости мира: Швеция вошла в состав НАТО

Новости мира: серьезные наводнения произошли на юге Франции

Новости мира: французская полиция применила слезоточивый газ против бастующих фермеров

Новости мира: фермеры заблокировали движение поездов на севере Индии

Новости мира: крупный пожар возник на главном продуктовом рынке Сомали

Новости мира: проливные дожди обрушились на индонезийский остров Суматра

Новости мира: тысячи людей вышли на акцию протеста в Амстердаме

Новости мира: Франция намерена создать альянс из стран для отправки военных на Украину

Новости мира: Папа Римский Франциск заявил, что Украине пора поднять белый флаг

Новости мира: папа римский Франциск призвал Украину поднять белый флаг

Швеция стала 32-м членом НАТО. Ее флаг подняли в штаб-картире Альянса в Брюсселе. Торжественная церемония прошла в сопровождении военного оркестра, сыгравшего национальный гимн Швеции.

США эвакуировали персонал своего посольства в Гаити на фоне беспорядков в стране. На военном самолете американцы вывезли почти всех сотрудников диппредставительства. При этом для остающихся выставили дополнительную охрану. Гаитяне винят в беспорядках Штаты, так как они отправляют на остров оружие.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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