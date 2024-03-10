Грузовик наехал на женщину во дворе жилого дома на Хорошевском шоссе

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Во дворе жилого дома номер 48 на Хорошевском шоссе грузовой автомобиль наехал на женщину. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заявление пресс-службы Главного управления МВД России по столице.

Как отметили в ведомстве, в результате аварии женщина пострадала. В настоящий момент решается вопрос с госпитализацией.

В пресс-службе также подчеркнули, сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее на 55 километре Киевского шоссе из-за несоблюдения дистанции столкнулись четыре автомобиля. В результате аварии женщина-водитель и ее 9-летний пассажир получили травмы.

До этого в ДТП на шоссе Энтузиастов пострадала пассажирка такси. По информации прокуратуры Москвы, виновником аварии стал водитель автомобиля МАЗ, нарушивший дистанцию. Прокуратура ВАО контролирует установление всех обстоятельств инцидента.