Женщина и ребенок пострадали в аварии на Киевском шоссе в ТиНАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Женщина и 9-летний ребенок пострадали в ДТП на Киевском шоссе в ТиНАО. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в своем телеграм-канале.

Предварительно, на 55 километре Киевского шоссе из-за несоблюдения дистанции столкнулись четыре автомобиля. В результате аварии женщина-водитель и ее 9-летний пассажир получили травмы. На месте аварии работают сотрудники дорожно-патрульной службы, устанавливаются обстоятельства случившегося, говорится в сообщении.

Ранее в ДТП на шоссе Энтузиастов пострадала пассажирка такси. По информации прокуратуры Москвы, виновником аварии стал водитель автомобиля МАЗ, нарушивший дистанцию. Прокуратура ВАО контролирует установление всех обстоятельств инцидента.

До этого на набережной Академика Туполева в районе дома 19 на внутренней стороне ТТК перед въездом в Лефортовский тоннель загорелась машина. По данным столичного Дептранса, на месте происшествия было затруднено движение транспорта.

Несколько машин столкнулись на Новорязанском шоссе в Москве