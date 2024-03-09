09 марта, 12:15Происшествия
Три автомобиля столкнулись на шоссе Энтузиастов
Фото: 123RF/bilanol
Три автомобиля столкнулись на шоссе Энтузиастов. Движение в районе дома № 38 было некоторое время затруднено. Дептранс Москвы рассказал о происшествии в своем телеграм-канале.
"На шоссе Энтузиастов произошло ДТП с участием трех автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", – отмечается в публикации.
Ведомство просило водителей выбирать пути объезда. Однако в настоящее время проезжую часть освободили.
Ранее сообщалось о ДТП в районе 21 километра МКАД. Там 54-летний водитель автомобиля MAN с полуприцепом наехал на остановившийся из-за поломки автомобиль Citroen.
От удара легковушка сбила мужчину и столкнулась с еще одним авто. Погиб 37-летний водитель неисправного автомобиля Citroen.
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