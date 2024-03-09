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Три автомобиля столкнулись на шоссе Энтузиастов. Движение в районе дома № 38 было некоторое время затруднено. Дептранс Москвы рассказал о происшествии в своем телеграм-канале.

"На шоссе Энтузиастов произошло ДТП с участием трех автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", – отмечается в публикации.

Ведомство просило водителей выбирать пути объезда. Однако в настоящее время проезжую часть освободили.

Ранее сообщалось о ДТП в районе 21 километра МКАД. Там 54-летний водитель автомобиля MAN с полуприцепом наехал на остановившийся из-за поломки автомобиль Citroen.

От удара легковушка сбила мужчину и столкнулась с еще одним авто. Погиб 37-летний водитель неисправного автомобиля Citroen.



Несколько машин столкнулись на Новорязанском шоссе в Москве