Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Пассажирка такси пострадала в ДТП на шоссе Энтузиастов, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

В надзорном ведомстве рассказали, что виновником аварии стал водитель автомобиля МАЗ, который нарушил дистанцию. В результате помощь врачей потребовалась девушке 2002 года рождения, которая в момент ДТП находилась в такси.

Прокуратура Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств аварии.

Три автомобиля столкнулись на шоссе Энтузиастов днем 9 марта. Движение в районе дома № 38 было некоторое время затруднено. Дептранс Москвы попросил водителей выбирать пути объезда. В настоящее время проезжую часть освободили.

Несколько машин столкнулись на Новорязанском шоссе в Москве