Правительство РФ ввело временный запрет на вывоз лома и отходов драгметаллов

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С 20 мая по 20 ноября в России будет действовать запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов, а также электротехнических и электронных изделий. Об этом сообщается в телеграм-канале кабмина РФ.

Исключение составит катодная сурьма в слитках и пробы, отобранные от партий лома и отходов драгметаллов, вывозимых аффинажными организациями. При этом масса одной пробы должна составлять не более 500 граммов в одной товарной партии независимо от их количества по внешнеторговому контракту.

Власти РФ ожидают увеличения загрузки производственных мощностей российских перерабатывающих предприятий, в том числе аффинажных заводов. Запрет также должен поспособствовать повышению налоговых поступлений и привлечению больших объемов вторичного сырья, содержащего драгоценные металлы, в переработку и производство драгметаллов.

На прошедшем ранее заседании в Кремле межведомственная рабочая группа согласовала меры противодействия незаконным операциям при обороте драгоценных металлов. Собрание прошло под председательством руководителя администрации президента Антона Вайно. По итогу органам государственной власти были даны не только рекомендации для дальнейшего взаимодействия и подготовки предложений к возможному внесению изменений в законы РФ, но и конкретные поручения.

