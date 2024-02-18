18 февраля, 11:25Происшествия
Три человека погибли после взрыва на предприятии в Китае
Фото: AP Photo/Ng Han Guan
Три человека погибли в результате взрыва на одном из предприятий в восточной китайской провинции Цзянсу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление чрезвычайных ситуаций города Хайань.
Согласно данным ведомства, взрыв прогремел ночью в зоне экономического развития города Наньтун на предприятии по производству алюминиевых штанг.
Помимо трех погибших, еще два человека в настоящий момент считаются пропавшими без вести. Спасательные мероприятия на территории ЧП продолжаются. О причинах взрыва информация не поступала.
Ранее стало известно о взрыве на главной линии газопровода Ирана в городе Боруджен, между перевалом Халвай и шоссе Бельдаджи. По данным СМИ, на месте происшествия произошел крупный пожар. Подачу газа из Боруджена в другие области Ирана прекратили.
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