Три человека погибли после взрыва на предприятии в Китае

Фото: AP Photo/Ng Han Guan

Три человека погибли в результате взрыва на одном из предприятий в восточной китайской провинции Цзянсу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление чрезвычайных ситуаций города Хайань.

Согласно данным ведомства, взрыв прогремел ночью в зоне экономического развития города Наньтун на предприятии по производству алюминиевых штанг.

Помимо трех погибших, еще два человека в настоящий момент считаются пропавшими без вести. Спасательные мероприятия на территории ЧП продолжаются. О причинах взрыва информация не поступала.

Ранее стало известно о взрыве на главной линии газопровода Ирана в городе Боруджен, между перевалом Халвай и шоссе Бельдаджи. По данным СМИ, на месте происшествия произошел крупный пожар. Подачу газа из Боруджена в другие области Ирана прекратили.

Пять человек пострадали после взрыва и пожара на складе чистящих веществ в Перу