Тепловая электростанция была повреждена в Днепре – СМИ

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Одна из тепловых электростанций на Украине получила повреждения и остановила выработку электроэнергии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

По информации украинских изданий, речь идет об электростанции в Днепре. Незадолго до этого сообщалось о массовых отключениях электричества в некоторых районах этого города.

В ночь на 13 февраля СМИ сообщали о серии взрывов, прогремевшей в Днепропетровске. Местные власти пока никак не комментировали ситуацию.

До этого мэр Киева Виталий Кличко сообщал о пожаре, который вспыхнул в одном из зданий Голосеевского района города после взрывов в украинской столице. Некоторая часть Киева также оставалась без света из-за повреждений двух ЛЭП.