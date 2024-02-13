Взрывы слышны в Днепре – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Серия взрывов прогремела в Днепропетровске на Украине. Об этом сообщают местные издания, передает РИА Новости.

Какие-либо подробности произошедшего не приводятся, как и официальное подтверждение информации от местных властей. На момент публикации сирены воздушной тревоги звучат в Днепропетровской и Николаевской областях Украины.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска в период с 4 по 10 февраля нанесли 31 групповой удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины.

Кроме того, удары наносились по пунктам дислокации ВСУ и иностранных наемников. Все цели ударов были достигнуты, заявили в оборонном ведомстве.

До этого замглавы правительства Украины Александр Кубраков заявил, что почти 200 объектов портовой инфраструктуры страны были повреждены с момента прекращения зерновой сделки в июле 2023 года.

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