ВС РФ уничтожили склад ВСУ с авиационными средствами поражения

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВС РФ уничтожили склады ВСУ с авиационными средствами поражения, заявили в Минобороны России.

"Поражен пункт управления 3-й штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новогродовка ДНР, склад авиационных средств поражения", – указано в сообщении.

Также российское оборонное ведомство сообщило о поражении живой силы и военной техники ВСУ в 119 районах проведения спецоперации.

Ранее в Минобороны сообщили, что войска России в период с 4 по 10 февраля нанесли 31 групповой удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Кроме того, удары наносились по пунктам дислокации ВСУ и иностранных наемников. Все цели ударов были достигнуты, заявили в оборонном ведомстве.

В ночь на 11 февраля взрывы прогремели в Николаеве, Днепропетровске и Одессе на Украине.