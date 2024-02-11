Взрывы прозвучали в Николаеве, Днепропетровске и Одессе на Украине

Фото: 123RF/bryanwilkinson

Взрывы прогремели в Николаеве, Днепропетровске и Одессе на Украине. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.

Уточняется, что в ночь на 11 февраля в Николаеве прозвучало уже три серии взрывов. Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о начавшемся пожаре на одном из объектов в городе.

В Одессе и Днепропетровске также было слышно несколько взрывов.

Воздушная тревога звучит в Киевской, Винницкой, Николаевской, Днепропетровской, Одесской, Кировоградской и Черкасской областях Украины.

Ранее в Минобороны сообщили, что войска России в период с 4 по 10 февраля нанесли 31 групповой удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Кроме того, удары наносились по пунктам дислокации ВСУ и иностранных наемников. Все цели ударов были достигнуты, заявили в оборонном ведомстве.

В ночь на 10 феврали взрывы на Украине были слышны в Очакове и Одессе.

