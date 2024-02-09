Взрывы прогремели в Очакове и Одессе на Украине

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Взрывы произошли в Одессе и в Николаевской области на Украине. Об этом со ссылкой на сообщения украинских СМИ пишет ТАСС.

Несколько взрывов прогремели в Одессе. Кроме того, сообщения о взрывах поступали из города Очакова в Николаевской области. Сообщается, что в Николаевской области после взрывов зафиксированы отключения электричества в отдельных районах региона.

Сирены воздушной тревоги звучат в Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях Украины.

Утром 7 февраля сообщалось о взрывах в Харькове и Николаеве. На тот момент на всей территории Украины звучала воздушная тревога. Харьковский мэр Игорь Терехов подтвердил факт взрывов.

Кроме того, в одном из зданий Голосеевского района Киева после взрывов в украинской столице вспыхнул пожар.

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