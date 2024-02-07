Кличко сообщил о пожаре в Голосеевском районе Киева

Фото: Ukrainian Emergency Service via AP

Пожар вспыхнул в одном из зданий Голосеевского района Киева после взрывов в украинской столице. Об этом мэр Виталий Кличко написал в своем телеграм-канале.

"Пожарно-спасательное подразделение следует в Голосеевский район, где, предварительно, произошло возгорание здания", – сообщил он.

Украинский мэр не уточнил, о каком именно здании идет речь.

Ранее в украинских СМИ писали о взрывах в Киевской и Черкасской областях, после стало известно о серии взрывов в Киеве. Кличко рассказал, что некоторая часть украинской столицы осталась без света из-за повреждений двух ЛЭП.

Также сообщалось о взрывах в Харькове и Николаеве. На тот момент на всей территории Украины звучала воздушная тревога. Харьковский мэр Игорь Терехов подтвердил факт взрывов.

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