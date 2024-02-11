ВС РФ за неделю нанесли 31 групповой удар по объектам ВПК Украины

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Войска России в период с 4 по 10 февраля нанесли 31 групповой удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом Минобороны России сообщает в сводке в телеграм-канале.

"В период с 4 по 10 февраля Вооруженными силами Российской Федерации нанесен 31 групповой удар высокоточным оружием, в том числе большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины", – указано в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что удары наносились по предприятиям, осуществлявшим производство и ремонт самолетов, разведывательно-ударных БПЛА и безэкипажных катеров, береговых и оперативно-тактических ракетных комплексов, а также реактивных снарядов к системам залпового огня. Кроме того, были поражены пункты дислокации ВСУ и иностранных наемников. Все цели ударов были достигнуты.

3 февраля Минобороны сообщало, что за неделю были нанесены 37 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по центрам принятия решений и объектам украинского ВПК, арсеналам и аэродромной инфраструктуре. Также были поражены семь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе пять С-300, SAMP-T производства Франции, а также IRIS-T производства ФРГ.

На этой неделе министр обороны России Сергей Шойгу на пункте управления одного из объединений "Западной" группировки войск заслушал доклады командующего войсками военного округа и командующих объединений по текущей обстановке и планам дальнейших действий. Глава оборонного ведомства России поручил держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск в районах спецоперации.

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