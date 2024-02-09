Шойгу провел совещание в штабе объединенной группировки войск по обстановке в зоне СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск по текущей обстановке в зоне СВО, характеру действий ВСУ и выполнению боевых задач. Об этом сообщает Минобороны РФ в телеграм-канале.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу на пункте управления одного из объединений "Западной" группировки войск заслушал доклады командующего войсками военного округа и командующих объединений по текущей обстановке и планам дальнейших действий", – указано в сообщении.

Глава оборонного ведомства России поручил держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск в районах спецоперации.

Шойгу выразил благодарность командующим и командирам за грамотное управление войсками, в результате которых группировка улучшает положение по переднему краю.

Он также поставил задачу дополнительно выделить подразделениям группировки разведывательные и ударные средства и призвал командующих активнее вести разведку на всю глубину обороны противника и действовать на опережение.

Министру обороны России также доложили материалы объективного контроля уничтожения техники противника за последние сутки. Так, была уничтожена реактивная система залпового огня HIMARS, позиция дивизиона зенитного ракетного комплекса С-300, артиллерийская система М777 и склад боеприпасов ВСУ.

Ранее министерство передавало информацию, что ВС РФ за неделю нанесли 37 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по центрам принятия решений и объектам украинского ВПК, арсеналам и аэродромной инфраструктуре. Помимо этого, российские военные поразили пункты дислокаций украинских военнослужащих, формирований националистов и иностранных наемников.

Путин заявил, что ВС РФ улучшают положение почти по всей линии соприкосновения