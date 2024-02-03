ВС РФ за неделю нанесли 37 высокоточных ударов по центрам принятия решений и ВПК Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России за неделю нанесли 37 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, арсеналам и аэродромной инфраструктуре, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, все назначенные объекты поражены. Также российские ВС поразили пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников.

Кроме того, за минувшую неделю Российские военные за минувшую неделю поразили семь украинских пусковых установок различных зенитных ракетных комплексов, в том числе из Европы, сообщило министерство обороны РФ.

За прошедшую неделю ВС России уничтожили семь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе пять С-300, SAMP-T производства Франции, а также IRIS-T производства ФРГ.

Поражены три радиолокационные станции зенитного ракетного комплекса NASAMS норвежского производства, два радиолокатора зенитного ракетного комплекса С-300, одна радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса IRIS-T и шесть складов боеприпасов ВСУ.

Ранее в министерстве обороны РФ сообщили, что российские силы ликвидировали ракетный комплекс NASAMS иностранного производства и два склада горючего украинской армии.

До этого российские подразделения успешно отразили две контратаки украинских штурмовых групп на купянском направлении. В результате противник был вынужден отойти в западном и юго-западном направлениях.

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