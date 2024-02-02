ВС РФ сохраняют инициативу на всей линии соприкосновения – Шойгу

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

После провала контрнаступления ВСУ российские военные сохраняют инициативу на всей линии боевого соприкосновения, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, подразделения ВС России продвигаются вперед, расширяют зоны контроля и улучшают свое положение по переднему краю.

Он также рассказал, что украинские войска бросают в бой оставшиеся резервы и оперативно проводят принудительную мобилизацию, чтобы не допустить обрушения собственной обороны. При этом, чтобы продемонстрировать западным кураторам хоть какие-то успехи, Киев проводит теракты против мирных граждан в России.

Ранее Шойгу сообщил, что украинская сторона за минувший месяц потеряла 23 тысячи человек убитыми и ранеными, а также свыше 3 тысяч единиц вооружения, в том числе танки Leopard, пусковые установки HIMARS и Patriot.

До этого министр в рамках селекторного совещания заявлял, что потери украинской армии за прошлый год составили 215 тысяч человек. По его словам, Вооруженные силы РФ методично снижают потенциал вражеских войск в ходе спецоперации на Украине.

В свою очередь, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что ВСУ собираются организовать еще одно контрнаступление на российские укрепрайоны весной 2024 года.



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